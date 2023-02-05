ميلوني تلتقي شولتز في برلين، وتعلن عن زيارتها إلى كييف

(أنسامد) - فبراير 5 - روما - التقت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بالمستشار الألماني أولاف شولتز في برلين أول أمس الجمعة، حيث شددت على الحاجة إلى تعاون قوي بين ألمانيا وإيطاليا.



وقالت "نحن دولتان مرتبطتان بعلاقات ثنائية منتشرة في جميع القطاعات تقريبا، وشراكة ذات ترابط اقتصادي قوي واقتصاديان متكاملان".



وتابعت "إن تعاوننا أساسي من أجل الحلول الأوروبية للقضايا المعقدة في هذه الأوقات. وأفكر في إجتماع المجلس الأوروبي القادم بشأن أوكرانيا والقدرة التنافسية للنظام الاقتصادي الأوروبي".



ولفتت إلي أن هناك "تعاونا قويا بين إيطاليا وألمانيا" بشأن أوكرانيا، قائلة إن البلدين عملا على دعم "دفاع كييف عن النفس وسيواصلان القيام بذلك طالما كان ذلك ضروريا"، مضيفة "لقد بذلت إيطاليا جهدا للمساعدة بكل الطرق".



وأضافت رئيسة الوزراء الإيطالية "نحن نعمل مع فرنسا في مجال الدفاع الصاروخي"، مشيرة "لقد وصلنا الى الحزمة السادسة من المساعدات".



وقالت "لن نفشل في دعم الجهود المبذولة للوصول إلى الحوار ومساعدة أوكرانيا من أجل جلب الأطراف إلى طاولة المفاوضات".



وأعلنت ميلوني أنها ستزور كييف قريبا، قائلة "سأكون في كييف قبل (الذكرى الأولى لبدء الحرب) في 24 فبراير". (أنسامد).



