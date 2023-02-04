جورجيا ميلوني : خطوات كبيرة بشأن قضية الهجرة

(أنسامد) - فبراير 4 - روما - قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، إن إيطاليا اتخذت خطوات كبيرة للمضي قدما بشأن قضية المهاجرين مع التأكيد على أهمية الدفاع عن الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.



وأضافت ميلوني عقب لقائها برئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، في ستوكهولم يوم الجمعة : فيما يتعلق بالهجرة، لفتت إيطاليا الانتباه إلى طريق البحر الأبيض المتوسط والدفاع عن الحدود الخارجية.



وأوضحت في تصريحات صحفية : وثائق المغادرة بمثابة خطوة مهمة إلى الأمام، ونحن نجري محادثات للوصول إلى تفاهمات تراعي المصالح الإيطالية.



وتحاول روما حشد الدعم لحملتها لتقاسم أعباء استقبال المهاجرين قبل قمة الاتحاد الأوروبي الاستثنائية حول الهجرة الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أنه ليس من العدل أن تُترك إيطاليا وحدها لتحمل وطأة الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط. (أنسامد).



