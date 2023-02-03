مجلس أوروبا يدعو إيطاليا لسحب مرسوم سفن إنقاذ المهاجرين

(أنسامد) - فبراير 3 - روما - قال مجلس أوروبا، إن مفوضة حقوق الإنسان بالمجلس، دونجا مياتوفيتش، طلبت من وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي أن تقوم الحكومة الإيطالية بسحب مرسومها الأخير الذي ينظم أنشطة سفن إنقاذ المهاجرين التي تديرها المنظمات غير الحكومية في البحر الأبيض المتوسط.



وتحاول الحكومة الإيطالية منع السفن التي تديرها المنظمات غير الحكومية، قائلة إن أنشطتها تشجع القوارب الصغيرة التي تحمل طالبي اللجوء على محاولة العبور المحفوف بالمخاطر من شمال إفريقيا إلى إيطاليا.



بموجب المرسوم، يجب على السفن التي تديرها المنظمات غير الحكومية أن تطلب على الفور من السلطات تخصيص ميناء آمن لها بعد عمليات الإنقاذ، بدلاً من البقاء في البحر لمساعدة الأشخاص الآخرين.



وقالت الحكومة الإيطالية في ردها، إن المرسوم لا يمنع سفن المنظمات غير الحكومية من القيام بأكثر من عملية إنقاذ ولا يلزمها بتجاهل دعوات المساعدة.



وأضافت الحكومة أنها بدأت في تخصيص موانئ آمنة في وسط وشمال إيطاليا لتقاسم العبء التنظيمي واللوجستي للتعامل مع طالبي اللجوء حتى لا يتركز على صقلية وكالابريا وجزيرة لامبيدوزا. (أنسامد).



