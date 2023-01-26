إيطاليا :انخفاض حالات دخول المستشفى بسبب كورونا 18٪ في أسب

(أنسامد) - يناير 26 - روما - للأسبوع السادس على التوالي، ينخفض الاتجاه في دخول المستشفيات كوفيد-19 في إيطاليا، مع انخفاض بنسبة -18٪ في الأيام السبعة الماضية.



وفقًا لاستطلاع أجري على المستشفيات التابعة لشبكة الاتحاد الإيطالي للسلطات الصحية والمستشفيات، أظهر أن البيانات الخاصة بوحدات العناية المركزة مستقرة حيث 30٪ من المرضى غير محصنين ويبلغ متوسط أعمارهم 58 عامًا، مقارنة بـ 71 عامًا للأشخاص الذين تم تلقيحهم.



وتشير البيانات إلى انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا بشكل مطرد خلال الأسابيع القليلة الماضية بينما تتراجع اللقاحات.



(أنسامد).



