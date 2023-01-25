بدء إضراب محطات الوقود في إيطاليا لمدة يومين

(أنسامد) - يناير 25 - روما - أكدت أكبر مجموعتين من محطات الوقود في إيطاليا تنفيذهما إضرابًا اليوم الأربعاء وغدا الخميس بعد مزاعم الحكومة بأنها ربما كانت متورطة في تلاعب في الأسعار.



قال رئيسا الشركتين فيجيكا وفيجيك/انيزا إن المحاولة الأخيرة لتجنب الإضراب الذي بدأ في الساعة 7 مساء امس لم تنجح.



وقالا "لقد فات الأوان لإلغاء الإضراب".



وقد خفض الاتحاد الإيطالي المستقل لمحطات البنزين "فايب" وهو احدى مجموعات محطات الوقود الإيطالية الرئيسية الأخرى الإضراب من يومين إلى يوم واحد. (أنسامد).



