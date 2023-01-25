بدء إضراب محطات الوقود في إيطاليا لمدة يومين
ليبيا: الخارجية تعلن عن زيارة مرتقبة لرئيسة وزراء إيطاليا
وزير الدفاع الإيطالي:مصر تريد التعاون 100٪ في قضية ريجيني
كروزيتو :على استعداد لإعطائنا إجابات واضحة وجادة
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
البندقية الصغيرة.. في أومبريا تحت الثلج
متحف مورانو..مشغولات زجاجية ثمينة
زيارة رئيس وزراء اليابان الي إيطاليا
معرض سان جوليانو في قصر الرئاسة الايطالي:تماثيل برونز سان كاسيانو من العصر الروماني
الغوص التقليدي احتفالاً بالسنة الجديدة في نهر تيفيري ، روما
"لو بيوبيلي" فيلم إيطالي أمريكي مشترك للأطفال عن روح الميلاد