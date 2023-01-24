ميلوني في الجزائر: الطاقة المختلطة هي الحل للأزمة

(أنسامد) - يناير 24 - روما - شددت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، أمس الإثنين خلال زيارتها للجزائر على ضرورة توقيع المزيد من الاتفاقيات لتعزيز الشراكة مع الجزائرفي مجال الطاقة وعلى أن الطاقة المختلطة هي الحل للأزمة.



وأشارت إلي أن إيطاليا قد أبرمت صفقات مع عدة دول لتعزيز مصادر الطاقة البديلة منذ غزو موسكو لأوكرانيا وحل الجزائر محل روسيا كأكبر مورد للغاز لإيطاليا.



وتابعت ميلوني "الجزائر اليوم موردنا الرئيسي للغاز"، مشيرة إلي التوقيع على اتفاقيتين من قبل شركة "إينى"، عملاق الطاقة الايطالية، ونظيرتها الجزائرية.



وعددت ميلوني الانفاقيتات قائلة هناك "اتفاقية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بحيث تكون من أجل التنمية المستدامة، وآخري لزيادة صادرات الجزائر من الغاز إلى إيطاليا والاتحاد الأوروبي، وتطوير خط أنابيب جديد للهيدروجين وإمكانية الحصول على الغاز المسال".



واضافت "باختصار، إنها آلية الطاقة المختلطة التي حددناها كحل ممكن للأزمة المستمرة".



ومن جانيه، صرح كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة إيني خلال الزيارة، إنه كان على إيطاليا أن تتخلص من اعتمادها على واردات الغاز الروسي بحلول شتاء 2024-2025.



وقال ديسكالزي: "أنا متفائل بأننا سنكون قادرين على خفض الإمدادات الروسية من الغاز إلى الصفر في شتاء 2024-2025، وأود أن أقول إننا إذا حققنا هذا الهدف فسوف تسير الأمور في الاتجاه الصحيح".



(أنسامد).



