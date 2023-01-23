البابا فرنسيس يندد بالعنف في ميانمار وبيرو

(أنسامد) - يناير 23 - روما - ندد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، الأحد، بأعمال العنف في ميانمار وبيرو، داعيا لانهاء النزاعات وتشجيع الحوار والسلام.



وقال البابا فرنسيس عقب تلاوة صلاة التبشير الملائكي أمام المحتشدين في ساحة القديس بطرس : يتوجّه فكري بألم بشكل خاص إلى ميانمار، حيث تم إشعال النار في كنيسة العذراء مريم سيّدة الانتقال في قرية تشان ثار، أحد أقدم وأهم أماكن العبادة في البلاد.



وأضاف : أعبر عن قربي من السكان المدنيين العُزَّل الذين يتعرضون في العديد من المدن لتجارب قاسية. نسأل الله أن ينتهي هذا الصراع قريبًا ويبدأ زمن جديد من المغفرة والمحبة والسلام..داعياً"لنرفع صلاتنا معًا إلى العذراء من أجل ميانمار".



من ناحية أخرى، دعا البابا فرنسيس للصلاة من أجل وضع حد لأعمال العنف في بيرو، منوها أن العنف يبدد الرجاء في حل عادل للمشاكل.



ودعا جميع الأطراف المعنية للسير في طريق الحوار بين إخوة من الأمة عينها، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وسيادة القانون.



وتطرق البابا فرنسيس للوضع في الكاميرون قائلا: تبلغنا من الكاميرون علامات إيجابية تجعلنا نرجو في إحراز تقدم نحو حل الصراع في المناطق الناطقة باللغة الإنجليزية، داعيا جميع الأطراف الموقعة على الاتفاق على المثابرة على درب الحوار والتفاهم المتبادل.



(أنسامد).



