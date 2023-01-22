ماتاريلا: إيطاليا تقف إلى جانب مقاتلي الحرية في أوكرانيا

(أنسامد) - يناير 22 - روما - قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، إن إيطاليا تقف إلى جانب أولئك الذين يقاتلون من أجل الحرية في أوكرانيا.



واضاف "إننا نعيش في أوروبا من جديد مأساة الحرب التي كنا نأمل في وضعها جانبا إلى الابد في أرشيف التاريخ بعد الفظائع التي عشناها في ذلك الوقت".



جاءت تصريحات ماتاريلا في بريشيا في حفل الافتتاح الرسمي لعاصمة الثقافة الإيطالية 2023، إلى جانب مدينة بيرغامو.



وتابع "في العام المنتهي للتو، تم إرسال إشارة قوية للوحدة والابتكار من جزيرة ساحرة صغيرة، هي بروتشيدا"، مشيرًا إلى عاصمة الثقافة العام الماضي، وهي الجزيرة الشهيرة في خليج نابولي بين إيشيا وكابري.



وقال : في الواقع، الثقافة توحد وتنتشر. إنها قوة لمعرفة كيفية توحيد الطاقات وليس تقسيمها. ومضى يقول إن الحق في حرية التعبير والتعبير مكرس في الميثاق الدستوري التأسيسي لإيطاليا.



وتابع "ترتبط الثقافة ارتباطا وثيقا بالحرية، في الدراسة والبحث والتعبير عن أفكار المرء. ويذكرنا ذلك - مرة أخرى - بدستورنا. الفن والعلم أحرار، كما تنص المادة 33؛ بينما تنص المادة 21 على الحق في التعبير بحرية عن أفكار المرء. وبالتالي، فإن العمل الذي توشك بريشيا وبيرغامو، عاصمة الثقافة، على القيام به هو ممارسة عظيمة للحرية، تتطلع إليها الدولة بأكملها". (أنسامد).



