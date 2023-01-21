وزير الدفاع : إيطاليا لن تتخلى عن أوكرانيا

(أنسامد) - يناير 21 - روما - أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، أمس الجمعة، لنظيره الأوكراني أن إيطاليا لن تترك كييف بمفردها في حربها ضد الغزو الروسي لبلاده.



وقال كروزيتو خلال لقائه بنظيره الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، على هامش اجتماع مجموعة الاتصال الدولية لدعم أوكرانيا، الذي عقد في رامشتاين بألمانيا : لن نترككم بمفردكم في مواجهة العدوان الجبان.



وأضاف : نحن إلى جانب الشعب الأوكراني وسنظل إلى جانبه في الدفاع عن الديمقراطية والحرية، منوها أنه التقى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) يانس ستولتنبرغ، في اجتماع مجموعة الاتصال، وأكد له أن إيطاليا ستواصل القيام بدورها في الجهود المبذولة لمساعدة أوكرانيا في صد العدوان الروسي.



وتابع كروزيتو : خلال اجتماع مجموعة الاتصال للدفاع عن أوكرانيا، التقيت بالأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ، وناقشت معه الاستراتيجيات المستقبلية والسياق الجغرافي الاستراتيجي الدولي.



وشدد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، أنه جدد تأكيده لستولتنبرغ أن إيطاليا، بصفتها أحد اللاعبين الرئيسيين في الحلف الأطلسي، ستواصل دعم أوكرانيا وشعبها. (أنسامد).



