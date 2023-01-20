إيطاليا: 4 اعتقالات بتهمة الاحتيال في التأمين

(أنسامد) - يناير 20 - روما - اعتقلت الشرطة الإيطالية، الخميس 4 أشخاص للاشتباه في ارتكابهم احتيال فيما يتعلق بالتأمين، وفق ما أعلنت مصادر أمنية.



كما تبين تورط 4 أطباء في عمليات الاحتيال، وتم إيقافهم عن العمل لفترات تتراوح بين 6 و12 شهرا.



ووجهت إلى المعتقلين، الذين تم وضعهم قيد الإقامة الجبرية، تهم الارتباط بمجموعة إجرامية والاحتيال في مجال التأمين والفساد.



وتعتقد الشرطة أن هؤلاء الذين تم التحقيق معهم، دفعوا للأطباء مقابل التوقيع على شهادات مزورة حتى يتمكن العملاء من الحصول على مدفوعات التأمين. (أنسامد).



