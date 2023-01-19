برقية عزاء من ميلوني إلى زيلينسكي في تحطم المروحية

(أنسامد) - يناير 19 - روما - بعثت رئيسة الوزراء الايطالية جيورجيا ميلوني برقية عزاء من الحكومة الإيطالية إلى الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي في تحطم المروحية الذي أسفر عن مقتل 18 شخصًا، بمن فيهم وزير الداخلية دينيس موناستيرسكي، ونائبه الأول للوزير وسكرتير الدولة في وزارة الشؤون الداخلية، بالقرب من كييف.



في برقيتها، أعربت ميلوني والحكومة بأكملها عن خالص تعازيهم وتعاطفهم مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي ورئيس الوزراء شميهال وجميع الشعب الأوكراني في الحادث المأساوي الذي أودى بحياة وزير الداخلية موناستيرسكي ونائب الوزير ينين ووكيل الوزارة لوبكوفيتش وطاقم المروحية.



وقال مكتب رئيس الوزراء "تنضم الحكومة الإيطالية إلى أحزان أوكرانيا وترسل خالص تعازيها إلى أسر الضحايا". (أنسامد).



