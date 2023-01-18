زيلينسكي : ميلوني ستزور أوكرانيا قريبا

(أنسامد) - يناير 18 - روما - كشف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن أن رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، ستزور أوكرانيا قريبا، وذلك في مقابلة على التلفزيون الإيطالي مساء أمس الثلاثاء.



وقال زيلينسكي للمضيف برونو فيسبا في برنامج "بورتا اي بورتا" على قناه راي اونو": "ستأتي قريبا، لا يمكنني ذكر التاريخ، لكن قريبا".



وأضاف زيلينسكي إن رئيسة الوزراء، التي يسميها باسمها الأول، "قوية للغاية".



وتابع "خطابها واضح للغاية بالنسبة لي. 'أرى جيورجيا تدعم أوكرانيا".



وذكر "وهي تدعم القيم المشتركة وإنني أتطلع حقا إلى قدومها في زيارة رسمية إلى أوكرانيا". (أنسامد).



