القبض على زعيم المافيا الإيطالية ماتيو دينارو

(أنسامد) - يناير 17 - روما - ألقت الشرطة الإيطالية "الكارابينيري" القبض على زعيم المافيا ماتيو ميسينا دينارو، بعد هروبه من الأجهزة الأمنية لأكثر من 30 عامًا، وفقا لما أعلنته مصادرأمس الإثنين.



وقالت الشرطة الإيطالية، إنها تمكنت من إلقاء القبض على زعيم المافيا المطلوب لدى البلاد في مستشفى خاص بباليرمو عاصمة صقلية، حيث ذهب لتلقي العلاج.



وتم نقل ميسينا دينارو إلى ثكنة سان لورينزو التابعة لكارابينيري باليرمو بعد العملية.



وقد أشادت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، باعتقال زعيم المافيا في صقلية ووصفته بأنه نصر عظيم للدولة التي تظهر أنها لا تستسلم أبدا في مواجهة المافيا.



وقد حكم على دينارو غيابيا بالسجن مدى الحياة لدوره في جرائم قتل المدعين العامين المناهضين للمافيا جيوفاني فالكون وباولو بورسيلينو عام 1992.



ويواجه حكما بالسجن مدى الحياة لدوره في هجمات بالقنابل في فلورنسا وروما وميلانو أسفرت عن مقتل 10 أشخاص في العام التالي. (أنسامد).



