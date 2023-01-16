ميلوني تزور الجزائر في 22 يناير

(أنسامد) - يناير 16 - روما - تقوم رئيسة الوزراء الإيطالية ، جيورجيا ميلوني ، بزيارة رسمية إلى الجزائر في الفترة من 22 إلى 23 يناير.



وأعلنت البعثة الدائمة للجزائر لدى الأمم المتحدة في جنيف في تغريدة على تويتر ان المباحثات ستتركز علي الطاقة والصناعة الميكانيكية والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والتعليم الرقمي. (أنسامد).



