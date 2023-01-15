حزب ميلوني ضد توجه الاتحاد الأوروبي بشأن المنازل الخضراء

(أنسامد) - يناير 15 - روما - قدم حزب أخوة إيطاليا (FdI) الذي تتزعمه رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني قرارًا في مجلس النواب يهدف إلى وقف توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن المنازل الخضراء التي من شأنها أن تلحق الضرر بنحو تسعة ملايين من مالكي المنازل الإيطاليين الذين قد يُطلب منهم دفع مبالغ كبيرة لتعزيز مساكنهم بكفاءة الطاقة بحلول عام 2030.



و قال ممثل الحزب في مجلس النواب توماسو فوتي "المنزل مقدس ولا يمكن المساس به".



وتابع إن "حزب إخوة إيطاليا يحذر من محاولة الاتحاد الأوروبي الانقضاض على إيطاليا، مع التوجيه الخاص بتعزيز كفاءة الطاقة، وهي ضريبة ممتلكات مموهة تلحق الضرر بحقوق المالكين". (أنسامد).



