وزير خارجية إيطاليا: ندعم الوساطة التركية في أوكرانيا

(أنسامد) - يناير 14 - روما - أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، على دعم إيطاليا لجهود أنقرة التفاوضية لحل النزاع الدائر بين روسيا وأوكرانيا.



وقال تاياني في مقابلة مع وكالة الأناضول التركية الجمعة، بمناسبة زيارته لأنقرة : بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي وعلاقاتها مع جميع الأطراف، تؤدي تركيا دوراً مهماً في بدء عملية مفاوضات السلام.



وأضاف أن هذه "الجهود لإقناع روسيا ستتواصل حتى يكون هناك انفتاح من الجانب الروسي للتحدث عن شروط وقف إطلاق النار ثم مفاوضات سلام عادل مع احترام السيادة الكاملة لأوكرانيا. فلا سلام بدون عدالة".



وتابع أنه "يمكن لتركيا، إلى جانب لاعبين دوليين آخرين، أن تُحدث فرقا بالتأكيد على المستوى الدبلوماسي"، مشيرا إلى أن اتفاق تصدير القمح كان مثالًا واضحًا على ذلك، مؤكدا أن إيطاليا تقدر النتائج الإيجابية للعملية التي قادتها تركيا في هذا الشأن. (أنسامد).



