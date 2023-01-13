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الأحد.. أول ظروف شتوية حقيقية تضرب إيطاليا
    (أنسامد) - يناير 13 - روما - من المقرر أن تضرب أول ظروف شتوية حقيقية للموسم، إيطاليا، وستسمر لبعض الوقت، بحسب تحذيرات هيئة الطقس الإيطالية.

    وقال لورنزو تيديتشي من موقع "إيل ميتيو" الإيطالي، "سيكون 15 يناير هو تاريخ أول إنعكاس للأرصاد الجوية نحو تغيير ملحوظ في الطقس".

    وعقب موجة طقس معتدلة مؤخرا تلتها أمطار ورياح عاتية، ظل متوسط درجة الحرارة مرتفعا مقارنة بما هو معتاد خلال موسم الشتاء.

    وبين تيديتشي، أن الهواء البارد وغير المستقر سيتحرك من شمال أوروبا باتجاه إيطاليا اعتبارا من يوم الأحد.

    وستتسبب هذه الموجة الباردة في انتشار الثلوج على الجبال الشمالية والوسطى، لكن هذه الموجة سيكون لها جانب جيد، بعد أزمة غياب الثلوج في جبال الأبينيني الوسطى، التي تهدد السياحة الشتوية وتسبب خسائر بأكثر من 50 مليون يورو.

    وأوضح تيديتشي أن الثلوج ستتساقط على أرض منخفضة في وادي بو وجبال الأبينيني. (أنسامد).

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