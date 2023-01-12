إيطاليا تعتزم إرسال مساعدات لأوكرانيا في مجال الطاقة

(أنسامد) - يناير 12 - روما - تعتزم إيطاليا إرسال مساعدات ومواد لمساعدة أوكرانيا في التعامل مع حالة الطوارئ المتعلقة بالطاقة الكهربائية وسط وابل صاروخي روسي هائل.



قالت مصادر مطلعة بعد اجتماع لمجموعة عمل الطوارئ الكهربائية الأوكرانية التي شكلهتا رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني في بداية الشهر الماضي ، إن الاجتماع وضع قائمة بالمواد والمعدات المتاحة وتم تحليل الدعم اللوجستي اللازم لإرسال وشيك للمواد.



وبينت المصادر أن المساعدات سيكون لها تأثيراً كبيراً وسيضمن إمدادات الطاقة لمجتمع يضم حوالي ثلاثة ملايين شخص. (أنسامد).



