Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
أهم الأخبار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

أهم الأخبار - آخر الأخبار
ميلوني : إيطاليا واليابان ستقيمان شراكة استراتيجية
    (أنسامد) - يناير 11 - روما - صرحت رئيسة الوزراء الإيطالية ، جيورجيا ميلوني، بعد محادثات في روما مع رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، إن إيطاليا واليابان ستقيمان شراكة استراتيجية.

    وأشارت إلى أن العلاقات بين البلدين سترتقي إلى هذا المستوى الجديد، وأشادت ميلوني بالمستوى المرتفع بالفعل لحجم التجارة الثنائية.

    وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية: "لقد أجرينا حديثاً طويلاً بدءاً من العلاقات الثنائية الممتازة القائمة بين إيطاليا واليابان، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بينهما 12 مليار يورو سنوياً".

    وأضافت اتفقنا على الارتقاء بعلاقتنا إلى مكانة الشراكة الاستراتيجية، وتقوية اتصالاتنا مع فتح فرص جديدة".

    واستطردت ميلوني: "بالإضافة إلى ضمان الدعم الكامل لأوكرانيا، نريد العمل مع الرئاسة اليابانية (لمجموعة السبع) بشأن أولويات معينة اقترحتها اليابان، مثل حماية النظام الدولي القائم على القواعد، وتعزيز الأمن الاقتصادي، وحماية سلاسل التوريد وتصعيد مكافحة تغير المناخ".

    واختتمت "هذه كلها تحديات يجب القيام بالكثير من العمل بشأنها، وسنعمل على بحث هذه القضايا المتعلقة بالسياسة الدولية بعمق، بدءًا من عواقب الحرب في أوكرانيا". (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    جبال الألب الشرقية تساقط الثلوج.. رقائق يصل ارتفاعها إلى 800 متر بسبب اضطراب في المحيط الأطلسي

    ألبوم الصور