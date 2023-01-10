ميلوني تبحث مع رئيسة المفوضية الأوروبية الاقتصاد والمهاجرين

(أنسامد) - يناير 10 - روما - إلتقت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وناقشا الاقتصاد والمهاجرين في ضوء اجتماع المجلس الأوروبي في الفترة من 9 إلى 10 فبراير وفقا لبيان مكتب رئيسة الوزراء في روما اعادت ميلوني التأكيد علي التزامات الحكومة الإيطالية بشأن خطة التعافي الوطني والصمود التي يمولها الاتحاد الأوروبي، من أجل جعل الاقتصاد الإيطالي صديقا للبيئة واكثرحداثة بمساعدة ما يقرب من 200 مليار يورو في شكل منح من الاتحاد الأوروبي والقروض منخفضة الفائدة.



وقد دعت ميلوني إلى مراجعة الخطة في ضوء التغيرات في الوضع الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.



وقالت مصادر قبل لقاء الزعيمين إن المساعدة في الأعمال التجارية وإدارة تدفقات المهاجرين يمكن أيضا أن تطرح علي جدول الأعمال والمحادثات.



وتحاول إيطاليا الحصول على مزيد من المساعدة من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى لأنها تتحمل وطأة الهجرة عبر وسط البحر الأبيض المتوسط. (أنسامد).



