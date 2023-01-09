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ميلوني: الهجوم على مقارّ حكوميّة بالبرازيل "غير مقبول "
    (أنسامد) - يناير 9 - روما - ادانت رئيسة الوزراء الإيطاليّة جورجيا ميلوني اقتحام مئات من مناصري الرئيس البرازيلي السابق اليميني المتطرّف جايير بولسونارو مقارّ الكونجرس والمحكمة العليا وقصر بلانالتو الرئاسي في برازيليا، بعد أسبوع على تنصيب لويز إيناسيو لولا دا سيلفا رئيسًا للبلاد.

    وقالت في حسابها علي تويتر إنّ الهجوم الذي شهدته البرازيل "لا يمكن أن يتركنا غير مبالين".

    وأضافت الزعيمة اليمينيّة أنّ هجومًا كهذا على مقارّ حكوميّة "غير مقبول ولا يتوافق مع أيّ شكل من أشكال المعارضة الديمقراطيّة"، داعية إلى "عودة الأمور إلى طبيعتها". (أنسامد).

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