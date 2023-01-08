البابا فرنسيس : اللقاء والحوار ضروريان من أجل السلام

(أنسامد) - يناير 8 - روما - قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، السبت، إن السبيل لبناء السلام يأتي عبر الالتقاء والحوار والترحيب، مشيرا إلى أن العالم يتغير إلى الحد الذي نتغير فيه.



وأضاف البابا فرنسيس خلال لقائه مع شباب منظمة Sermig غير الربحية : إن السبيل لبناء السلام هو الالتقاء والحوار والترحيب. هذا هو الطريق، لأن العالم يتغير إلى الحد الذي نتغير فيه.



وتابع : بينما يجبر زعماء الحروب الكثير من الشباب على قتال إخوانهم وأخواتهم، فإننا نحتاج إلى أماكن نعيش فيها الأخوة.



(أنسامد).



