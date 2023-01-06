إيطاليا: ما يقرب من 100 ألف متشرد يعيشون في الشوارع

(أنسامد) - يناير 6 - روما - يوجد في الوقت الحالي ما يقرب من 100 ألف متشرد في الشوارع في إيطاليا، مع نسبة كبيرة منهم يحملون الجنسيات الأجنبية، بحسب ما كشفته بيانات المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات).



وأوضح المعهد، أنه حول إيطاليا يوجد 96197 متشرد، تم تسجيلهم في مكتب التسجيل الوطني، خلال عام 2021، مشيرا إلى أن الأجانب يشكلون 38% منهم، ونصفهم قادمين من القارة الإفريقية.



وقال المعهد، إن أغلب المتشردين من الرجال، ويبلغ متوسط أعمارهم 41 عاما، ولكن الرقم يرتفع إلى 45 عاما بالنسبة للمتشردين الإيطاليين وحدهم.



ومن جانبه، بين اتحاد المنظمات العاملة من أجل المشردين (Fio.PSD)، أن تضمين المسح الإحصائي الوطني، للمشردين هو علامة إيجابية، وتهدف إلى إعطاء الرؤية والاعتراف حتى لشرائح السكان التي يصعب إحصاؤها.



(أنسامد).



