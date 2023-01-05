إيطاليا: القبض على المهاجم البولندي الذي طعن فتاة

(أنسامد) - يناير 5 - روما - اعتقلت قوات الأمن في ميلانو، الرجل الذي طعن في مساء يوم 31 ديسمبر، فتاة تبلغ من العمر 24 عاما، وتحمل الجنسية الإسرائيلية، في محطة تيرميني في روما.



ويدعى مرتكب الجريمة الذي تم اعتقاله، باسم ألكسندر ماتيوز شومياك، ويبلغ من العمر 25 عاما، من أصل بولندي، وكان في إيطاليا منذ 8 شهور، ويعيش كمتشرد في الشارع.



وجرى اعتقال ماتيوز بواسطة اثنين من رجال الشرطة، رجل وزوجته، كانا خارج الخدمة، حينما تعرفا على ملامح المتهم على متن قطار متجه إلى برشيا. وعلى الفور، نجحا في تثبيته ووضع الأصفاد في يده، قبل طلب العون.



وفيما يتعلق بالضحية، فهي لا تزال في حالة مستقرة.



وعلق رئيس شرطة روما، على الحادث بالقول، "اعتقد أنه عمل لشخص مجنون. سوف نعمل على تعزيز الأمن داخل المحطة". (أنسامد).



