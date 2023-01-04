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وزير الخارجية الإيطالي: ما يحدث في إيران أمر غير مقبول
تاجاني:عقوبة الإعدام خط أحمر بالنسبة لنا
    (أنسامد) - يناير 4 - روما - أكد وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني أن القمع الدموي الذي يمارسه النظام الإيراني ضد الاحتجاجات الإيرانية - بعد مقتل سيدة كردية إيرانية تدعي مهسا أميني ، 22 عاما ، في منتصف سبتمبر أثناء احتجازها في دورية شرطة الحجاب - أمر غير مقبول.

    وقال، أمس الثلاثاء، "طلبنا من إيران وقف عمليات الإعدام وفتح حوار مع المتظاهرين لأن ما يحدث بالنسبة لنا غير مقبول"، وذلك تعليقا على الاستدعاءات الأخيرة للسفير الإيراني إلى روما.

    وأضاف في برنامج راي أونو "اليوم هو يوم آخر"،: "إن عقوبة الإعدام خط أحمر لا يمكننا تحمله، (رغم) أنه يمكننا على سبيل المثال الحوار حول (برنامج) الطاقة النووية".

    وفد صعدت سلطات طهران من عمليات إعدام المتظاهرين، ووردت تقارير عن اغتصاب وقتل فتيات لا تتجاوز أعمارهن 14 عامًا على أيدي الشرطة.

    وأحدث القمع إدانة دولية واسعة النطاق. (أنسامد).

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