إيطاليا : ماتاريلا وميلوني في وداع بندكتس السادس
نشطاء المناخ يلقون الطلاء على واجهة مجلس الشيوخ في روما
المشجعون يلقون النظرة الأخيرة على بيليه
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
ليلة رأس السنة في أورفيتو..ساحة الكاتدرائيةعلى إيقاع موسيقى الجاز
الغوص التقليدي احتفالاً بالسنة الجديدة في نهر تيفيري ، روما
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