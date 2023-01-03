إيطاليا : ماتاريلا وميلوني في وداع بندكتس السادس

(أنسامد) - يناير 3 - روما - كان الرئيس سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني من بين أوائل الأشخاص الذين كانوا في وداع البابا الفخري بنديكتس السادس عشر يوم أمس الاثنين في كنيسة القديس بطرس.



وقال ماتاريلا إن البابا السابق، الذي توفي ليلة رأس السنة الجديدة عن 95 بعد أن أصبح أول بابا منذ 600 عام يتنازل عن العرش في فبراير 2013 ، كان "شهادة مضيئة للغاية للإنجيل" بعد وفاته.



كما أشادت ميلوني بالعالم الديني البارز والمفكر الديني يوم السبت الماضي قائلة إنه "عملاق الإيمان والعقل".



وسيظل جثمان البابا السابق، الذي كان أول بابا ألمانيًا منذ ألف عام، لمدة ثلاثة أيام، حتى إقامة جنازته بقيادة خليفته البابا فرانسيس يوم الخميس 5 يناير.



وكان البابا الفخري بنديكتس السادس عشر قد تنحى عن منصبه في 11 فبراير 2013 بإعلان مفاجئ. (أنسامد).



