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إيطاليا ترحب بإزالة صربيا للحواجز بشمال كوسوفو
    (أنسامد) - ديسمبر 31 - روما - رحب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، الجمعة، برفع الأقلية الصربية في شمال كوسوفو للحواجز التي كانت أقامتها قرب الحدود مع صربيا.

    وكتب تاياني في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) : إزالة الحواجز هي نتيجة أخرى للعمل المنجز بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وقوة كي فور ( بعثة حفظ السلام التي يقودها الناتو) لتخفيف التوترات في كوسوفو".

    ودعا تاياني حكومتي صربيا وكوسوفا للعمل على تعزيز الحوار تحت رعاية الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن إيطاليا ستواصل القيام بدورها.

    (أنسامد).

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