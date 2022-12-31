إيطاليا ترحب بإزالة صربيا للحواجز بشمال كوسوفو

(أنسامد) - ديسمبر 31 - روما - رحب وزير الخارجية الإيطالي
أنطونيو تاياني، الجمعة، برفع الأقلية الصربية في شمال كوسوفو
للحواجز التي كانت أقامتها قرب الحدود مع صربيا.
وكتب تاياني في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) : إزالة
الحواجز هي نتيجة أخرى للعمل المنجز بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي
والولايات المتحدة وقوة كي فور ( بعثة حفظ السلام التي يقودها
الناتو) لتخفيف التوترات في كوسوفو".
ودعا تاياني حكومتي صربيا وكوسوفا للعمل على تعزيز الحوار تحت
رعاية الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن إيطاليا ستواصل القيام بدورها.