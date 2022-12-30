مسؤول عسكري إيطالي: روما تراقب السفن الروسية بالبحر المتوسط

(أنسامد) - ديسمبر 30 - روما - أكد الأدميرال أوريليو دي كاروليس، القائد العام للأسطول البحري الإيطالي، أن إيطاليا تتولى مراقبة السفن الروسية المتواجدة في البحر المتوسط عن كثب.



وأوضح دي كاروليس، ردا على اسئلة الصحفيين، على هامش مراسم تناوب القيادة التكتيكية لعملية الأمن البحري لحلف الناتو، "أؤكد تواجد السفن الروسية في البحر المتوسط، وعلينا مهمة مراقبة البحر ومراقبة هذه السفن عن كثب".



وتابع، "هذه رسالة قوية على صعيد الاتصالات الاستراتيجية التي يقوم بها الناتو".



وجرت عملية تناوب القيادة على متن السفينة البرمائية سان جورجيو، الراسية في محطة مار جراندي البحرية في تارانتو. (أنسامد).



