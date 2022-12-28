ميلوني تجدد دعم إيطاليا السياسي والعسكري الكامل لأوكرانيا

(أنسامد) - ديسمبر 28 - روما - أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية
جيورجيا ميلوني عن دعم إيطاليا السياسي والعسكري الكامل لأوكرانيا
في محادثة هاتفية مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي.
قال مكتب رئيسة الوزراء الذي دعا زيلينسكي لزيارة روما ، إن ميلوني
جددت دعم الحكومة الإيطالية الكامل لكييف في المجالات السياسية
والعسكرية والاقتصادية والإنسانية ، وفي استعادة البنية التحتية
للطاقة وإعادة إعمار أوكرانيا في المستقبل .
كما اكدت ميلوني التزام إيطاليا الأقصى بكل الإجراءات المفيدة
لتحقيق سلام عادل للأمة الأوكرانية.
. وفقاً للبيان ابلغ زيلينسكي شكره لميلوني على دعم إيطاليا
المستمر ، وكذلك المساعدات العسكرية ، في حرب كييف ضد الغزو
الروسي. (أنسامد).