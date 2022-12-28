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ميلوني تجدد دعم إيطاليا السياسي والعسكري الكامل لأوكرانيا
    (أنسامد) - ديسمبر 28 - روما - أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني عن دعم إيطاليا السياسي والعسكري الكامل لأوكرانيا في محادثة هاتفية مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

    قال مكتب رئيسة الوزراء الذي دعا زيلينسكي لزيارة روما ، إن ميلوني جددت دعم الحكومة الإيطالية الكامل لكييف في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والإنسانية ، وفي استعادة البنية التحتية للطاقة وإعادة إعمار أوكرانيا في المستقبل .

    كما اكدت ميلوني التزام إيطاليا الأقصى بكل الإجراءات المفيدة لتحقيق سلام عادل للأمة الأوكرانية.

    . وفقاً للبيان ابلغ زيلينسكي شكره لميلوني على دعم إيطاليا المستمر ، وكذلك المساعدات العسكرية ، في حرب كييف ضد الغزو الروسي. (أنسامد).

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