ميلوني تجدد دعم إيطاليا السياسي والعسكري الكامل لأوكرانيا

(أنسامد) - ديسمبر 28 - روما - أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني عن دعم إيطاليا السياسي والعسكري الكامل لأوكرانيا في محادثة هاتفية مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي.



قال مكتب رئيسة الوزراء الذي دعا زيلينسكي لزيارة روما ، إن ميلوني جددت دعم الحكومة الإيطالية الكامل لكييف في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والإنسانية ، وفي استعادة البنية التحتية للطاقة وإعادة إعمار أوكرانيا في المستقبل .



كما اكدت ميلوني التزام إيطاليا الأقصى بكل الإجراءات المفيدة لتحقيق سلام عادل للأمة الأوكرانية.



. وفقاً للبيان ابلغ زيلينسكي شكره لميلوني على دعم إيطاليا المستمر ، وكذلك المساعدات العسكرية ، في حرب كييف ضد الغزو الروسي. (أنسامد).



