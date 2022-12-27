بابا الفاتيكان يجدد المطالبة بالسلام في أوكرانيا

(أنسامد) - ديسمبر 27 - روما - جدد البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، الاثنين، دعوته للسلام في أوكرانيا، في خطابه الثالث بمناسبة عيد الميلاد، في روما.



وقال البابا فرنسيس في كلمة ألقاها في ساحة القديس بطرس: «أجدد أمنيتي في السلام، السلام بين العائلات، والسلام في الأبرشيات، والمجتمعات الدينية، والسلام في الحركات والجمعيات، والسلام للشعوب التي مزقتها الحرب، والسلام لأوكرانيا العزيزة والشهيدة».



وأطلق رئيس الكنيسة الكاثوليكية دعوات مماثلة خلال قداس عيد الميلاد في ساحة القديس بطرس، ثم في مباركة «أوربي إي أوربي»، والتي تعني باللاتينية «للمدينة والعالم»، في يوم عيد الميلاد.



(أنسامد).



