جورجيا ميلوني : لا استقرار في الشرق الأوسط بدون عراق قوي

(أنسامد) - ديسمبر 24 - روما - أعربت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، عن سعادتها بزيارتها للعراق يوم الجمعة، في أول مهمة على المستوى الثنائي خارج أوروبا، منوهة أن العراق بلد صديق أظهر مرة أخرى إيمانه بالديمقراطية مع تشكيل الحكومة مؤخرا.



وقالت ميلوني على هامش مباحثاتها مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني : العراق دولة خطت خطوات مهمة إلى الأمام على صعيد الأمن والاستقرار السياسي، ونرى أنه يمكنها أن تتطلع إلى إعادة الإعمار بتفاؤل.



وأضافت : لطالما كانت إيطاليا في مقدمة داعمي العراق. كما نقوم بذلك في إطار التحالف الدولي لمحاربة داعش، لأنه لا يمكن أن يكون هناك استقرار وازدهار في الشرق الأوسط بدون وجود عراق قوي، مؤكدة "لطالما كانت إيطاليا إلى جانب العراق في نهضته".



وتابعت جورجيا ميلوني "علاقاتنا الثنائية قوية ولها جذور عميقة.



نحن نتعاون في مجال الطاقة وفي القطاعات الصناعية والثقافية"، مشيرة إلى أنه "يجب علينا الآن أن نفعل المزيد وأن نعزز شراكتنا"، وأن يكون عام 2023 نقطة التحول في علاقاتنا الثنائية. (أنسامد).



