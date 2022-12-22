ماتاريلا:الدبلوماسية يمكنها أن تساعد في تنويع إمدادات الطاقة

(أنسامد) - ديسمبر 22 - روما - أكد رئيس الجمهورية الإيطالية، سيرجيو ماتاريلا على الدور الذي يمكن أن تلعبه الشبكة الدبلوماسية لروما في عملية تنويع إمدادات الطاقة، لإنهاء اعتماد البلاد على الغاز الروسي، في رسالة موجهة إلى مؤتمر السفراء الإيطاليين بوزارة الخارجية في روما.



وأوضح ماتاريلا، "الصراع (في أوكرانيا) أظهر جانبا خطيرا في مجال العلاقات الاقتصادية العالمية"، قبل أن يضيف، "أنا على يقين من أنه في هذه الحالة، سيواصل السلك الدبلوماسي تسهيل الجهود المبذولة لتنويع مصادر إمدادات الطاقة التي نعمل عليها بقوة، وفي نفس الوقت، لمرافقة نظامنا الإنتاجي".



وشدد ماتاريلا على أهمية ذلك في ازدهار إيطاليا في المستقبل إلى حد كبير.



وجدد ماتاريلا إدانته للغزو الروسي لأوكرانيا، مضيفا، "الهجوم الروسي الوحشي على أوكرانيا ألقى بظلال من الشك على القواعد التي أسسنا عليها تعايشنا السلمي، ألا وهو النظام القائم على احترام القانون الدولي". (أنسامد).



