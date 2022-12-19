البابا فرنسيس يدعو لإنهاء العنف جنوب القوقاز

(أنسامد) - ديسمبر 19 - روما - دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، الأحد، لإنهاء العنف في جنوب القوقاز، معربا عن قلقه إزاء الوضع في ممر لاتشين.



وقال البابا فرنسيس خلال صلاة التبشير الملائكي أمام المحتشدين في ساحة القديس بطرس : أشعر بالقلق بشأن الوضع في ممر لاتشين في جنوب القوقاز. ويساورني القلق بشكل خاص إزاء الظروف الإنسانية غير المستقرة التي يعيشها السكان، والتي تهدد بمزيد من التدهور خلال فصل الشتاء.



وحث فرنسيس كافة الأطراف الفاعلة علي إيجاد حلول سلمية من أجل مصلحة المواطنين، مضيفا : لنصلِّ أيضًا من أجل السلام لكي يتوقف العنف في البلاد ونسلك درب الحوار لتخطّي الأزمة السياسية والاجتماعية التي يعاني منها السكان. (أنسامد).



