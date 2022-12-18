فضيحة "قطرجيت": ليتا" يدعو لاجتماع عاجل للحزب الديمقراطي

(أنسامد) - ديسمبر 18 - روما - دعا زعيم الحزب الديمقراطي الإيطالي، إنريكو ليتا، إلى اجتماع عاجل لـ "لجنة ضمان" مجموعة يسار الوسط في أعقاب ما يسمى بفضيحة "قطرجيت"، حسبما قال الحزب أول أمس الجمعة.



وأضاف الحزب الديمقراطي أنه كان "الطرف المتضرر" في القضية ومستعد لاتخاذ إجراء قانوني على هذا الأساس.



وأفادت الأنباء أن فرانشيسكو جيورجي، مساعد النائب في البرلمان الأوروبي أندريا كوزولينو، اعترف للمدعين البلجيكيين بالمشاركة في مساعي المغرب وقطر للتدخل في شؤون الاتحاد الأوروبي عن طريق الرشوة.



جيورجي هو شريك نائبة رئيس البرلمان الأوروبي السابقة إيفا كايلي، التي أقيلت من منصبها بعد أن كانت هي وجيورجي من بين أربعة أشخاص متهمين بالتورط في القضية في بلجيكا الأسبوع الماضي.



هناك تقارير تفيد بأن أعضاء آخرين في البرلمان الأوروبي من المتوقع أن يكونوا متورطين في الفضيحة على أساس شهادة جيورجي.



وقد اتُهم إيطاليان آخران في القضية : النائب السابق أنطونيو بانزيري ونيكولو فيغا تالامانكا، الأمين العام لمنظمة "لا سلام بلا عدالة" غير الحكومية.



بانزيري البالغ من العمر 67 عامًا هو عضو في حزب "المادة الأولى" اليساري ومديرية تحالف الاشتراكيين والديمقراطيين (S&D)، أقدم تجمع أوروبي.



وقد كان عضوًا في البرلمان الأوروبي لثلاث فترات من 2004 إلى 2019 ، حيث شغل منصب رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان.



وصودر ما مجموعه 1.5 مليون يورو نقدا من منازل كايلي وبانزيري ومن حقيبة بحوزة والد كايلي. (أنسامد).



