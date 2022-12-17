وزير خارجية إيطاليا : نحن ضد الهجرة غير الشرعية

(أنسامد) - ديسمبر 17 - روما - صرح وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، أن إيطاليا لا تريد أن يتحول البحر الأبيض المتوسط ;;إلى مقبرة للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى الشواطئ الأوروبية.



وقال تاجاني خلال احتفالات الذكرى العاشرة لتأسيس حزب (إخوة إيطاليا) في روما، الجمعة : نحن ضد الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، كما أننا لا نريد أن يتحول البحر الأبيض المتوسط ;;إلى مقبرة، مضيفا : نعمل على تجديد ما كان يدعى في السابق مرسوم تدفقات الهجرة، والقيام بذلك كل عامين.



وأضاف تاجاني : ندرك أن قطاعي الصناعة والزراعة في حاجة إلى قوى عاملة، ونفكر في تقديم وظائف معينة للأشخاص الذين يأتون من خارج إيطاليا، موضحا أنه يتم تدريب هؤلاء الأشخاص محليًا ثم سيأتون بشكل قانوني إلى إيطاليا للعمل.



وتابع : نريد مساعدة البلدان التي ستبرم اتفاقيات معنا للسيطرة على الهجرة غير النظامية، مؤكدا أن الدول التي "ستبرم اتفاقيات معنا ستحظى بإمكانية إرسال المزيد من المهاجرين الشرعيين للعمل في بلادنا". (أنسامد).



