ميلوني تطالب بإجراءات في الطاقة خلال جلسة الاتحاد الأوروبي

(أنسامد) - ديسمبر 16 - روما - شاركت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، الخميس في أول مجلس أوروبي لها منذ أن قادت تحالف يميني للفوز في الانتخابات التشريعية في سبتمبر الماضي، وتولت عقبها رئاسة الحكومة.



وقالت ميلوني، لدى وصولها إلى القمة، إنها تتوقع أن يجد زعماء الاتحاد الأوروبي توافقا بشأن إجراءات جديدة لمعالجة مشكلة ارتفاع أسعار الطاقة.



وشددت ميلوني، "أنها قضية سياسية وليست تقنية للغاية"، مضيفة، "المجلس لديه ما يلزم لاتخاذ خطوات إلى الأمام وسنسعى إلى حلول مشتركة فعالة".



وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ، قالت ميلوني إن اقتراح المفوضية الأوروبية بشأن تحديد سقف لسعر الغاز المستورد من روسيا "غير مرض وغير عملي".



وكانت إيطاليا تضغط بشدة من أجل نظام سقف أسعار الغاز للحد من ارتفاع أسعار المضاربة الذي أعقب الغزو الروسي لأوكرانيا.



(أنسامد).



