ميلوني تطالب بالدفاع عن حدود الاتحاد الأوروبي

(أنسامد) - ديسمبر 15 - روما - طالبت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني بالدفاع عن الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي" و"بالمساواة في حفظ الكرامة بين دول الاتحاد الأوروبي" عندما يتعلق الأمر بإدارة تدفقات المهاجرين.



وأثناء حديثها أمام مجلس الشيوخ قبل قمة المجلس الأوروبي، قالت إن قضية المهاجرين "ليست قضية إعادة توزيع".



وشددت ميلوني على أن "الحل هو وقف المغادرين والدفاع عن الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي".



وتساءلت ميلوني، التي تتخذ موقفا متشددا من المهاجرين: "لماذا تقبل إيطاليا شيئًا لا يريد الآخرون فعله في أوروبا؟" (أنسامد).



