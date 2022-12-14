ميلوني:استجابة المفوضية الأوروبية بشأن الطاقة "غير مرضية"
الرئيس تبون: الجزائر تطمح لمضاعفة انتاج الغاز الموجه للتصدير
صادرات الغاز الجزائرية نحو إيطاليا سجلت مستوى قياسيا
الامارات:"إكبا" يطلق تطبيق هاتفي للكشف عن اضطرابات المحاصيل
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
افتتاح اكبر حلبة للتزلج علي الجليد في ميلانو
احتفالات اعياد الميلاد في تورينو
فيات دوبلو فان ..مريحة للنقل داخل المدن الكبري
انهيارات ارضية في جزيرة ايشيا جنوب ايطاليا
رفع شعار "صنع في ايطاليا" في صربيا
شرم الشيخ- قمة المناخ:وقفة احتجاجية للمطالبة بالافراج عن الناشط علاء عبد الفتاح