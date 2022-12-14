ميلوني:استجابة المفوضية الأوروبية بشأن الطاقة "غير مرضية"

(أنسامد) - ديسمبر 14 - روما - قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكثف خطوات لمساعدة الناس على التعامل مع أسعار الطاقة المرتفعة.



واستطردت "كانت إيطاليا في المقدمة منذ شهور في الدعوة إلى وضع حد أقصى ديناميكي للأسعار الا انه حتى الآن كانت استجابة المفوضية الأوروبية غير مرضية ويستحيل تنفيذها".



في حديثها امام مجلس النواب قبل قمة المجلس الأوروبي هذا الأسبوع تابعت ميلوني إن على المفوضية الأوروبية، على وجه التحديد، تحسين اقتراحها بشأن تحديد سقف لسعر واردات الغاز من روسيا.



وأضافت ميلوني "المجلس الأوروبي يتعامل مرة اخرى مع تأثير أسعارالطاقة علي المستهلكين مشيرة الي ضرورة تحقيق طريق امن للطاقة". (أنسامد).



