البابا فرنسيس يدعو للصلاة من أجل السلام للأطفال

(أنسامد) - ديسمبر 12 - روما - دعا البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، الأحد للصلاة ليكون عيد الميلاد شعاعًا للسلام للأطفال في جميع أنحاء العالم، وخاصة أولئك الذين أُجبروا على العيش في اتون الحرب.



وقال البابا فرنسيس عقب تلاوة صلاة التبشير الملائكي أمام المحتشدين في ساحة القديس بطرس : "أدعوكم للصلاة لكي يحمل عيد الميلاد شعاع سلام لأطفال العالم بأسره، ولاسيما للذين يجبرون على عيش أيام الحرب الرهيبة والمظلمة، هذه الحرب في أوكرانيا التي تدمر الكثير من الأرواح والكثير من الأطفال".



من ناحية أخرى، قال البابا فرنسيس، إنه يتابع بألم وقلق الأخبار التي تصل من جنوب السودان حول الاشتباكات العنيفة في الأيام الماضية، داعيا للصلاة من أجل السلام والمصالحة الوطنية، ولكي تتوقف الاعتداءات ويتمَّ احترام المدنيين على الدوام. (أنسامد).



