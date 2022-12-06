ميلوني:على الاتحاد الأوروبي بذل مزيد من الجهد في مجال الطاقة

(أنسامد) - ديسمبر 6 - روما - كررت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، يوم أمس الاثنين، دعوتها للاتحاد الأوروبي لبذل المزيد من الجهد لمعالجة مشكلة ارتفاع أسعار الطاقة في حديثها عبر رابط الفيديو إلى حدث "مهرجان المناطق" في ميلانو، قالت إنه "كان واضحًا للجميع أن برنامج الاتحاد الأوروبي للجيل القادم بعد كوفيد لم يعد كافياً لأنه "لم يأخذ في الاعتبار تأثير حرب أوكرانيا على اقتصاداتنا ".



وقد تم تخصيص ما يقرب من 200 مليار يورو من المنح والقروض منخفضة الفائدة لإيطاليا لخطة التعافي الوطني والقدرة على الصمود لجعل اقتصادها أكثر حداثة وأكثر خضرة كجزء من برنامج الاتحاد الأوروبي للجيل القادم.



وقالت رئيسة الوزراء "من الضروري القيام بالمزيد اليوم على مستوى الاتحاد الأوروبي، بدءا بمشكلة الطاقة الباهظة الثمن".



وأضافت أن "الوباء ثم الحرب أوصلانا إلى عالم جديد تمامًا، وضع جيوسياسي جديد لا يمكن الاستغناء فيه عن الوحدة والتماسك على جميع المستويات ولا يمكننا أن نفشل في الحصول على رؤية بعيدة المدى". .



وتابعت ميلوني"مشاكلنا الهيكلية هي في المقام الأول نتاج سياسات الماضي قصيرة النظر، بدءا بتلك المتعلقة بالطاقة.



وإستطردت "في الماضي، فضل الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأعضاء، بما في ذلك إيطاليا، زيادة مستوى اعتمادهم على الدول الأخرى بدلاً من العمل على تنفيذ التدابير التي تعزز الإنتاج والاستقلال وأمن الطاقة الوطني". (أنسامد).



