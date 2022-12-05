سالفيني- مهاجرين: الاتحاد الأوروبي أدرك تغير سياسة إيطاليا

(أنسامد) - ديسمبر 5 - روما - قال وزير النقل المستدام والبنية التحتية الايطالي ماتيو سالفيني إن الاتحاد الأوروبي أدرك أن "الاوضاع قد تغيرت" فيما يتعلق بسياسة إيطاليا بشأن المهاجرين القائمة علي عدم السماح مرة أخرى للسفن التي تديرها المنظمات غير الحكومية بالوصول إلى المياه الإيطالية.



من ناحية اخري تبنى وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي سياسة إغلاق الموانئ التي قدمها سالفيني عندما كان وزيراً للداخلية في 2018-2019 ، مما أدى إلى خلاف مع فرنسا حول سفينة إنقاذ مهاجرين فرنسية تديرها منظمة غير حكومية أُجبرت على الرسو في فرنسا بعد رفضها من قبل إيطاليا.



وأوضح سالفيني "أعتقد أن الوزير بيانتيدوسي يقوم بعمل ممتاز وأن الاتحاد الأوروبي قد فهم أنه يجب تقاسم هذه القضية". "مقارنة بما كان عليه الحال قبل شهرين عندما كنا وحدنا، مهجورون ومنسيون ومعزولون، يبدو لي الآن أن الريح قد تغيرت بشكل إيجابي". (أنسامد).



