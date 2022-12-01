عواصف مطيرة ورياح في جنوب إيطاليا

(أنسامد) - ديسمبر 1 - روما - وضعت سلطات المناخ الإيطالية تحذير للطقس في جنوب البلاد، مع توقع أن تتعرض جميع المناطق لعواصف رعدية غزيرة الأمطار، مما يتسبب في فيضانات واسعة النطاق ورياح عاتية وعواصف.



ومنذ صباح الأربعاء، تجتاح الأمطار الغزيرة والرياح القوية كالابريا، مع رصد تساقط ثلوج على الأراضي المرتفعة.



كما يتم مراقبة مستويات أنهار كالابريا عن كثب والتي تتعرض لخطر كسر ضفافها.



كما شهدت سردينيا أيضا أول تساقط للثلوج خلال الشتاء الجارية، في حين تعرضت بلدة ماراتيا الساحلية الخلابة في بازيليكاتا، لانهيار أرضي كبير وتم إغلاق الطريق السريع المحلي. (أنسامد).



