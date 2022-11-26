إيطاليا : ماتاريلا يؤكد ضرورة وضع حد للعنف ضد المرأة

(أنسامد) - نوفمبر 26 - روما - أكد الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، الجمعة، ضرورة إنهاء العنف ضد المرأة والاعتراف بقدرتها على تقرير المصير، منوها أن هذه القضايا بمثابة تحدى لحرية الجميع.



وقال ماتاريلا في خطاب بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة : وضع حد للعنف ضد المرأة، والاعتراف بقدرتها على تقرير مصيرها هي قضايا تتحدى حرية الجميع.



وأضاف : العمل الفعال للقضاء على العنف ضد المرأة يجب أن يقوم على أساس نشر الوقاية من أسباب هذه الظاهرة وعلى ثقافة الاحترام التي تستثمر في الأجيال الشابة، من خلال تعليم المساواة والاحترام المتبادل ورفض أي شكل من أشكال القمع. (أنسامد).



