الفاتيكان: ماكرون يبحث الحرب الأوكرانية مع البابا فرانسيس

(أنسامد) - أكتوبر 25 - روما - قال الكرسي الرسولي إن الحرب الأوكرانية كانت محور المحادثات التي جرت في الفاتيكان يوم أمس الاثنين، بين البابا فرانسيس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



وذكر الكرسي الرسولي أن ماكرون اجتمع مع البابا ثم مع أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، والمونسنيور بول ريتشارد جالاجر، سكرتير العلاقات مع الدول والمنظمات الدولية.



وأضاف أنه خلال المحادثات الودية، تمت مناقشة قضايا ذات طابع دولي، على رأسها النزاع في أوكرانيا والوضع الإنساني.



وأوضح الكرسي الرسولي أن المحادثات أولي اهتماما خاصا بمنطقة القوقاز والشرق الأوسط وأفريقيا.



يذكر أن الرئيس ماكرون زار إيطاليا، الأحد، حيث ألقى كلمة في افتتاح قمة السلام بين الأديان، التي نظمتها جمعية "سانت إيجيديو الكاثوليكية"، واعتبر أن السلام ممكن بين موسكو وكييف حين يقرره الأوكرانيون، ووفقا لشروط كييف. (أنسامد).



