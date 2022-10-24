البابا فرنسيس : أتابع بقلق حالة الصراع المستمرة في إثيوبيا

(أنسامد) - أكتوبر 24 - روما - قال البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، الأحد، إنه يتابع بقلق حالة الصراع المستمرة في إثيوبيا، مجددا تأكيده أن العنف لا يحل الخلافات، بل يزيد من عواقبها المأساوية.



وناشد البابا فرنسيس، جميع الذين لديهم مسؤوليات سياسية، للعمل كي تتوقف معاناة السكان العزل ويتمَّ إيجاد حلول عادلة من أجل سلام دائم في جميع أنحاء البلاد، لتؤدي جهود الأطراف من أجل الحوار والبحث عن الخير العام إلى مسار مصالحة ملموس.



من ناحية أخرى، أكد البابا فرنسيس، أنه يصلي من أجل ضحايا الفيضانات التي عصفت بالعديد من البلدان الأفريقية وتسببت في الموت والدمار، داعيا إلى جهد مشترك أكبر لمنع هذه الكوارث.



كما أكد البابا فرنسيس، أنه سيذهب إلى الكولوسيوم يوم الثلاثاء للصلاة من أجل السلام في أوكرانيا والعالم، مع ممثلي الكنائس والجماعات المسيحية والديانات العالميّة، المجتمعين في روما لحضور لقاء "صرخة السلام". (أنسامد).



