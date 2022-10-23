إيطاليا : ميلوني تؤدي اليمين كأول امرأة تتولى رئاسة الوزراء

(أنسامد) - أكتوبر 23 - روما - أدت جورجيا ميلوني - زعيمة حزب إخوة إيطاليا - اليمين الدستورية كأول امرأة تتولى رئاسة الوزراء، أمام الرئيس سيرجيو ماتاريلا أمس السبت.



تولت ميلوني - البالغة من العمر 45 عامًا - رئاسة الحكومة خلفا لماريو دراجي بعد أن قاد حزب إخوة إيطاليا تحالف اليمين للفوز في الانتخابات العامة الشهر الماضي، وفازت بنحو 26٪ من الأصوات.



كما أدت حكومة ميلوني المكونة من 24 وزيراً، منهم ست وزيرات فقط، اليمين الدستورية.



شاركت ميلوني في السياسة منذ أن كانت ناشطة في سن المراهقة في الحركة الاجتماعية الإيطالية (MSI)، التي نشأت على أنقاض فاشية موسوليني.



بصفتها شخصية سياسية رفيعة المستوي، أصبحت أصغر وزيرة في إيطاليا على الإطلاق عندما تولت منصب وزيرة الشباب في سن 31 عاما في حكومة رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني 2008-2011.



في عام 2012، شاركت في تأسيس حزب إخوة إيطاليا اليميني والذي فاز بحوالي 4٪ فقط من الأصوات في انتخابات 2018.



ولكن، بعد أن كان الحزب الرئيسي الوحيد الذي لا يدعم حكومة دراجي، أصبح الحزب اللاعب الرئيسي في التحالف اليميني الذي يضم أيضًا حزب فورزا إيطاليا بزعامة بيرلسكوني وحزب الرابطة لوزير البنية التحتية الجديد ماتيو سالفيني. (أنسامد).



