جورجيا ميلوني : تشكيل الحكومة الإيطالية الجديدة قريبا

(أنسامد) - أكتوبر 22 - روما - قالت زعيمة حزب (إخوة إيطاليا) جورجيا ميلوني، الجمعة، إنه من المقرر تشكيل الحكومة الإيطالية الجديدة في القريب العاجل، وذلك بعد أن طرح تحالف اليمين بأكمله الذي تقوده ميلوني، اسمها لتكون رئيسة الوزراء القادمة، خلال مشاورات تشكيل الحكومة مع الرئيس سيرجيو ماتاريلا.



تستعد ميلوني لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في إيطاليا بعد أن قاد حزب (إخوة إيطاليا) التحالف الفائز في الانتخابات العامة التي جرت الشهر الماضي.



ومن المتوقع أن يمنح ماتاريلا، الذي أجرى مباحثات مع أحزاب المعارضة ورئيسي مجلس النواب ومجلس الشيوخ يوم الخميس في إطار المشاورات الرسمية لتشكيل الحكومة، جورجيا ميلوني تفويضًا لتشكيل الحكومة في غضون ساعات.



وقالت ميلوني للصحفيين بعد لقاء قصير مع الرئيس سيرجيو ماتاريلا : اقترح تحالف يمين الوسط بكامله تسميتي ليتم منحي تفويضا لتشكيل الحكومة، مضيفة : ننتظر قرارات الرئيس ونحن جاهزون الآن.



وتابعت جورجيا ميلوني : نريد المضي قدما في أقصر وقت ممكن لأن هناك العديد من القضايا الملحة (التي يجب معالجتها) على الصعيدين الوطني والدولي. (أنسامد).



