ميلوني تؤكد لبرلسكوني أن حكومتها ستكون موالية للناتو

(أنسامد) - أكتوبر 21 - روما - هددت زعيمة حزب "إخوة إيطاليا"، جورجيا ميلوني، من أنها ستقود حكومة موالية لحلف الناتو والتحالف الغربي، وإلا لن تتولى المنصب، وذلك بعد تصريحات مثيرة للجدل، لزعيم حزب "فورزا إيطاليا"، حليفها، سيلفيو برلسكوني، بشأن الحرب في أوكرانيا.



والثلاثاء الماضي، أثار تسجيل صوتي لبرلسكوني يخبر به نواب حزبه عن رغبته في إعادة العلاقات مع صديقه القديم، فلاديمير بوتين، من خلال تبادل الهدايا والرسائل الجيدة، ضجة كبيرة.



كما تصاعدت الضجة في اليوم التالي، بعد تسجيل فيديو جديد، أوضح فيه برلسكوني أن تصرفات الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي هي التي أجبرت موسكو على غزو بلاده، وألقى بظلال من الشك على سياسة تقديم المساعدة إلى كييف.



وردا على هذا الجدل، أصدرت ميلوني، التي كان حزبها على رأس التحالف الفائز في الانتخابات العامة التي جرت الشهر الماضي، تحذيرا قالت فيه إن إيطاليا لا يجب أن تكون "الحلقة الضعيفة للغرب"، مشددة على أن حكومتها ستكون موالية للناتو والتحالف الغربي، وإلا لن تشكل الحكومة. (أنسامد).



