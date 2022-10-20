الرئيس الإيطالي يشكر دراجي علي جهود حكومته

(أنسامد) - أكتوبر 20 - روما - وجه الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا الشكر إلى رئيس الوزراء المنتهية ولايته ماريو دراجي وحكومته على "العمل الممتاز" الذي قاموا به خلال العشرين شهرًا الماضية.



قال ماتاريلا في غداء عمل مع دراجي والوزراء قبل قمة الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من ذلك الأسبوع إنه ممتن لـ "الإنجازات والنتائج المحمودة التي تحققت" منذ 13 فبراير 2021.



وطلب رئيس الدولة من دراجي نقل تمنياته الحارة وشكره للوزراء الآخرين الذين لم يحضروا الغداء. (أنسامد).



