ايطاليا: مباحثات هامة بين ميلوني وبرلسكوني

(أنسامد) - أكتوبر 18 - روما - اجرت جورجيا ميلوني زعيمة حزب إخوة ايطاليا (يمين الوسط) الفائز بالانتخابات الايطالية مباحثات مع زعيم حزب فورزا ايطاليا ورئيس الوزراء الايطالي الأسبق لثلاثة استحقاقات سيلفيو برلسكوني.



ورفض الزعيمان الحديث عن التوترات بينهما بشأن القائمة الوزارية التي من المتوقع أن تقدمها ميلوني إلى الرئيس الايطالي سيرجيو ماتاريلا في وقت لاحق من هذا الشهر.



وقالت ميلوني، المرشحة لتكون اول سيدة تتولي منصب رئيس وزراء ايطاليا، "إن المعارضة من يسار الوسط يجب أن تقبل حقيقة أن التحالف الذي تقوده سيرفع إيطاليا مرة أخرى إلى أعلى". (أنسامد).



